Санкт-Петербург, 18 ноября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение маршрутки с фурой, в результате чего пострадало семь пассажиров, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сегодня, 18 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Скриншот группы «ДТП и ЧП»

ДТП произошло в 7:30 у дома №71 по Индустриальному проспекту. Маршрутный автобус «ПАЗ» №284 совершил столкновение грузовиком «Scania», стоящем в двух метрах от края проезжей части, сообщили в дорожной полиции.

По словам очевидцев, водитель автобуса не успел затормозить при съезде с Шафировского проспекта на Индустриальный проспект и протаранил стоявший грузовик.

В момент аварии в автобусе находилось около 15 человек. В результате ДТП легкие и средние травмы получили 7 пассажиров, включая одного ребенка, уточняет УГИБДД.

Со слов свидетелей ДТП, среди получивших травмы, действительно оказался маленький ребенок, который при столкновении рассек бровь. Кроме того, очевидцы сообщают о травмах у пяти человек: трех женщин и двоих молодых людей. «Ехала там, видела реанимацию», — рассказала одна из одна из свидетелей.