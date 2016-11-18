Москва, 18 ноября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Несомненно, введение санкций ЕС и США в отношении России повлияло в той или иной степени на любой бизнес, в том числе и малый: увеличилась стоимость ресурсов и инструментов для работы — источников финансирования, сырья, оборудования и комплектующих и других составляющих. Иначе говоря, выросла расходная часть предприятий. Выход России из «холодного периода» начнётся в 2017 году благодаря активной поддержке со стороны государства, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор сети индустриальных парков DEGA Development Ольга Миронова.

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«Во-первых, правительство увеличило обязательный объем прямых договоров на исполнение государственных заказов, заключаемых с представителями малого и среднего бизнеса, с 10 до 15%. Во-вторых, санкции западных стран и предпринятые российской стороной ответные шаги привели к тому, что стратегия подъема отечественного производства стала одним из приоритетных направлений деятельности российского правительства. Увеличены ставки таможенных пошлин на ввоз определенных видов товаров и вместе с этим снижены ввозные таможенные пошлины на отдельные виды сырья и комплектующие. Предоставляются субсидии на развитие инфраструктуры, техническое оснащение, модернизацию, субсидируются и процентные ставки по кредитам. Сегодня предприятия, которые имеют сложности с финансированием, могут обратиться в ряд государственных институтов, участвующих в реализации программы импортозамещения, таких как Фонд развития промышленности, Минпромторг, Внешэкономбанк, МСП Банк и другие. В-третьих, предпринимаются меры по борьбе с коррупцией и созданию успешно действующих инструментов, направленных на улучшение общего делового климата страны», — пояснила Миронова.

«К сожалению, не все представители малого и среднего предпринимательства знают об этих программах, и соответственно они не могут применить эти инструменты на практике. Таким образом, было бы целесообразно проводить информационную работу среди представителей бизнеса, организовывать вебинары, семинары, экспертные консультации для предпринимателей, на которых они из первых уст узнавали бы о существующих возможностях поддержки и развития бизнеса», — высказала свое мнение эксперт.

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