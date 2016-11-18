Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2016, 10:31 — ИА Регнум.

Ещё 12 машинами пополнится до конца года парк коммунальной спецтехники Ростова-на-Дону для более тщательной борьбы с непогодой. Сколько выделит городская казна на эти цели, не уточняется. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября со ссылкой на данные официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, только с начала сентября департамент ЖКХ и энергетики областного центра объявил четыре электронных аукционов на покупку техники на общую сумму 54 млн 450 тыс. рублей.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Спецмашина

Так, 10 млн рублей было выделено на покупку двух всесезонных комбинированных дорожных машин. В 11,6 млн рублей городу обошлась одна компактная подметально-вакуумная машина, в 19,2 млн рублей — шесть автогидроподъемников. 13 млн 650 тыс. рублей выделено на приобретение еще одной подметально-вакуумной машины.

Почти за четыре года было приобретено 130 единиц техники. В целом парк коммунальной техники города насчитывает более 320 машин. Большая часть из них предназначена для работы в зимний период: снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовские коммунальщики заявили о полной готовности к предстоящим холодам и непогоде. Особое внимание будет уделено расчистке от снега тротуаров и дворов. За тщательностью уборки наледи и снега работники ЖКХ будут следить с помощью системы «Безопасный город».

Ранее по теме: Ростов-на-Дону: «Безопасный город» отследит тщательность уборки снега зимой