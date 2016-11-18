Вашингтон, 18 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С победой на выборах в США Дональда Трампа в стране с большим неофашистским треском завершилась эпоха неолиберализма, пишет Корнел Уэст в статье для The Guardian.

Избрание страдающего нарциссическими и фашистскими наклонностями Трампа, отмечает автор, стало отчаянным криком уставших от неолиберального миропорядка избирателей, стремящихся вернуться к воображаемому великому прошлому. Белые представители рабочего и среднего класса — из злобы и разочарования — отвергли пренебрежение неолиберальных политиков и горделивую заносчивость элит.

И именно неспособность Демократической партии затронуть вопросы остановки социальной мобильности и обострения бедности рабочего класса и вылилась в наполненный ненавистью популизм и протекционизм, которые могут добить остатки американской демократии. А поскольку наиболее значительные тектонические разломы в современных США проходят, прежде всего, по расовым, гендерным, этническим и религиозным границам, страну ожидает пугающее будущее.

В такой ситуации, считает автор, нужно в частности сказать правду. На протяжении 40 лет неолибералы жили в мире, где они не замечали или сознательно игнорировали страдания бедных и рабочего класса, будучи одержимыми своим благосостоянием. Именно неолиберальная политика Клинтонов и Обамы, которые не хотели видеть страданий наименее защищенных граждан, и привела Трампа к власти.

Вместо сохранения статус-кво, на которое пошли Хиллари Клинтон и Обама, нужно было позволить Берни Сандерсу, с помощью прогрессивного популизма взять верх над истеблишментом Демократической партии. Ему, считает автор, не составило бы труда победить Трампа и предотвратить приход к власти неофашиста.