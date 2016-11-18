Владивосток, 18 ноября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В Приморском крае ведётся ликвидация двух детских домов. Как утверждают чиновники департамента образования и науки субъекта, число воспитанников таких учреждений сокращается, хотя ещё несколькими днями ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец отметила Приморье как регион с одним из худших показателей по устройству детей-сирот в семьи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно последним данным краевых властей, за этот год на семейные формы устройства передана 1 326 детей, большинство из которых — 736 сирот — взяли под опеку. В приёмные семьи отправились 219 ребят, усыновление — 165, в кровные семьи возвращены 116 детей.

В таких условиях чиновники посчитали целесообразным закрыть два детских сада. Под ликвидацию попали учреждения в селе Ольховка (Кировский район) и в посёлке Ольга (Ольгинский район).

На сегодняшний день размер ежемесячного пособия составляет 13 439 рублей на ребёнка. Указанную доплату на территории Приморья получают 229 приёмных семей, в которых воспитываются 950 детей, 92 семьи опекунов с 282 несовершеннолетними. Дополнительные социальные выплаты в размере 20 миллионов рублей получили 23 семьи, в 2017 году — среди получателей 10,4 миллионов рублей числятся 12 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, только накануне, 17 ноября, вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец назвала регионы, где зашкаливает количество детей-сирот. Обсуждалась обстановка в Кемеровской области, там зарегистрировано 2 517 сирот. В аутсайдерах оказались Красноярский край — 2 717 детей, Приморье — 2 617, Иркутская область — 2 785, Челябинская область — 2 908 детей. Вице-премьер поручила подготовить «дорожные карты» для исправления ситуации.

«Две тысячи — это запредельная цифра», — акцентировала Голодец.