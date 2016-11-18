Эр-Рияд, 18 ноября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должна сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. В этом случае восстановление рынка ускорится, что соответствует интересам и производителей, и потребителей. С таким призывом к членам нефтяного картеля выступил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в эфире Al-Arabiya TV, сообщает британское агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Министр подчеркнул, что Организация не должна превышать нефтепроизводство нижней границы в 32,5 млн баррелей нефти в сутки. Что касается России, которая не входит в ОПЕК, то ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил в очередной раз, что российская сторона готова поддержать соглашение о заморозке и видит хороший шанс для заключения сделки. В свою очередь аль-Фалех выразил надежду на то, что с Россией удастся договориться по вопросу стабилизации рынка 30 ноября.

О сделке по заморозке аль-Фалех завил: «Я по-прежнему полон оптимизма насчет достигнутого в Алжире консенсуса между членами ОПЕК о сохранении производства на одном уровне. Даст бог, верхняя граница уровня производства, выработанная на уровне государств, приведет к справедливому и сбалансированному сокращению добычи».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 сентября в Алжире члены ОПЕК договорились заморозить производство нефти на уровне в 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Для таких стран как Ливия, Нигерия и Иран предполагались квоты на добычу, где нефтепроизводство сократилось из-за войн и санкций. Однако многие детали соглашения не были определены, поэтому была создана специальная группа, работающая над реализацией алжирских договоренностей. 30 ноября в Вене должно состояться заседание ОПЕК, на котором, как ожидается, и будет оглашено окончательное решение членов ОПЕК по поводу сделки по заморозке. Основным камнем преткновения в этом вопросе считают позицию Ирана и Ирака, которые не хотят присоединяться к возможной сделке об ограничении уровня нефтедобычи.

Саудовская Аравия ранее говорила, что не будет сокращать добычу нефти, пока ОПЕК точно не определит высшую и нижнюю границу нефтепроизводства для стран картеля. В интервью Reuters ряд представителей государств, входящих в ОПЕК, в преддверии заседания 30 ноября заявили, что ожидают, что сделку по заморозке удастся заключить, а Иран и Ирак, которые требовали специальных квот на добычу, не станут этому преградой.

Так, министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа заявил, что позиция Ирана не сорвет сделку, так как «существует прочный консенсус о заморозке между членами ОПЕК». Иран — не проблема, это частный случай, который требует особо обращения. Поэтому картель будет выяснять, что является лучшим решением в этом случае, отметил Бутерфа. Также министр энергетики Катара Мохаммед Салех аль-Сада заявил, что картель ищет лучшее решение по заморозке уровня производства нефти с Ираном и Ираком.

Напомним, что в преддверии встречи ОПЕК в Вене в период с 17 по 18 ноября министра энергетики РФ Александр Новак проводит переговоры со своими коллегами из других нефтедобывающих стран. В четверг, 17 ноября, Новак провел встречу с министром энергетики Катара. Запланированы также переговоры с представителями Боливии и Саудовской Аравии.