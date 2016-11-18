Москва, 18 ноября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) назвали сроки, в которые будут проведены страховые выплаты вкладчикам банков, лишённых лицензий сегодня, 18 ноября. Выплаты ОАО «НЗБанк» (город Долгопрудный, Московская область), ООО КБ «Метрополь» (Москва) и ООО ИКБ «ОЛМА-Банк» (Москва) начнутся не позднее 2 декабря, сообщили в пресс-службе АСВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Выплаты начнутся не позднее 2 декабря 2016 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября сразу у трёх российских банков отозваны лицензии. Решение о крайней мере воздействия принято Банком России в связи с тем, что организации уличены в нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Все три кредитные организации — участники системы страхования вкладов. По величине активов по состоянию на 1 ноября АКБ «НЗБанк» занимал 375 место в российской банковской системе, «Метрополь» — 377 место, «ОЛМА-Банк» — 611 место.