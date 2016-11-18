Красногорск, 18 ноября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что российская телеведущая Ксения Собчак родила сына в клинике в Подмосковье, соответствует действительности. Об этом сообщила сама светская львица на своей странице в соцсети Instagram

Жерар Энн Эдвардс. В Своей Колыбели. 1733

«18.11.16 теперь самый счастливый день, — пишет Собчак. — Я — мама прекрасного мальчика».

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущая Ксения Собчак родила ребенка в элитной клинике «Лапино» в Подмосковье.

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