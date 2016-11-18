Петропавловск-Камчатский, 18 ноября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. На Камчатке вновь о себе напомнил самый северный действующий вулкан региона — Шивелуч. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Геофизической службе РАН, высота выброса составила примерно 7 км.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

При этом, по словам специалистов, судить о высоте столба они пока могут только по сейсмическим данным, так как сам исполин закрыт облаками. При этом шлейф от выброса отнесло в сторону от населенных пунктов и в поселках края пеплопада не наблюдается.

Шивелуч один из самых активных вулканов на Камчатке. Иногда на нем выбросы происходят одновременно с Ключевским, который в этом году извергался с 3 апреля по 7 ноября. На нем накануне также произошел мощный выброс пепла. Туристическим группам рекомендовано воздержаться от посещения района вулканов.