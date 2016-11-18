Псков, 18 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего гражданина Литовской Республики, который обвиняется в контрабанде около 30 кг наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Псковской области, ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотических средств в особо крупном размере»), а также ч.5 ст.33, ч.1 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере»).

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«Санкция п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — подчеркнули в прокуратуре Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 59-летний гражданин Литвы пытался провести в Псковскую область через таможенную границу Таможенного союза 43 свертка из прозрачного полимерного материала с наркотическим средством МДМА общей массой 28 кг 697,4 грамма с целью его дальнейшего сбыта на территории Российской Федерации. Наркотическое средство было обнаружено в его автомобиле сотрудниками Псковской таможни.

Уголовное дело будет рассматривать Псковский областной суд.