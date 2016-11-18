Москва, 18 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Прошедшие в начале ноября в США выборы президента привлекли внимание двух третей жителей России (69%), тогда как в октябре интерес к избирательной кампании проявляли 53%. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

В оценках открытости и честности американских выборов мнения российских граждан разделились: 31% считает, что борьба кандидатов была открытой и честной (среди тех, кто следил за выборами — 39%), 39% с этим не согласны.

Выбирая между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, 45% граждан России отдали бы свой голос за кандидата от республиканской партии.

Бывшую первую леди США хотели бы поддержать лишь 4%. Еще 42% выбрали вариант отказа от голосования.

Граждане РФ склонны думать, что Трамп должен стать для Америки «одним из лучших"/"хорошим» (28%) или «средним» президентом (35%).

После голосования среди граждан РФ заметно выросла надежда на восстановление и укрепление российско-американских отношений в течение президентства Трампа. Так, если в октябре о том, что ситуация улучшится, говорили 29%, то по данным ноябрьского опроса — 46% опрошенных.

Опрос проведен 12−13 ноября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.