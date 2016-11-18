Москва, 18 ноября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Если федеральный бюджет на 2016 год был бюджетом ожидания, то проект бюджета на 2017−2019 гг. — это бюджет проедания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов (ЛДПР).

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Фракция не будет поддерживать в первом чтении бюджет на 2017 год, сообщил парламентарий.

Предыдущий бюджет — ожидания, правительство ожидало, что цена на нефть вернется к приличным значениям, напомнил он. «Этот бюджет мы назовем бюджетом проедания, для того чтобы закрыть дыры недополучечения 1,2 трлн нефтегазовых доходов, мы Резервный фонд в 2017 голу полностью съедаем», — отметил он.

Депутат не исключает желания правительства залезть в карман Фонда национального благосостояния. «Основная концепция Фонда — поддержание уровня жизни населения и в том числе индексация пенсий», — напомнил Катасонов.

Он указал на то, что правительство также увеличением налоговой нагрузки стремиться закрыть дыры, а главная концепция главного финансового документа страны — «собрать с бедных и поддержать нищих».