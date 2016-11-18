Москва, 18 ноября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 ноября 2016 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 94,6% площадей, из них кукуруза на зерно — с 58,9%. Картофель выкопан с 97,9% площади посадки, овощи собраны с 96,8% посевов. Подсолнечник убран с 80,6% посевов, сахарная свекла — с 83,5% площадей, сообщили в Росстате.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

В хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 119,3 млн тонн зерна, 9,7 млн тонн подсолнечника, накопано 40 млн тонн сахарной свеклы, 30,5 млн тонн картофеля, собрано 14,8 млн тонн овощей.

В 2016 году зерна намолочено на 12,3% больше, чем в 2015 году. Подсолнечника получено больше на 7,3%, сахарной свеклы — на 24,4%. Сбор картофеля и овощей снизился против уровня предыдущего года на 8,1% и 1,4% соответственно.

Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (71,2%), сахарной свеклы (88,3%) и подсолнечника (70,6%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (78,6%) и овощей (67,6%) — в хозяйствах населения.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 27,8% от общего сбора зерна (25,7% год назад), сахарной свеклы — 11,3% (10,5%), подсолнечника — 29,0% (27,9%), овощей — 14,1% (14,4%).

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, в 2016 году в России будет собрано более 117 млн тонн зерна. Экспорт зерновых культур, достигнет 35 млн тонн. Россия при этом сохранит лидерство по поставкам пшеницы, обойдя таких крупных поставщиков как ЕС и США.

Напомним, в 2015 году в России было собрано 105 млн тонн зерна.

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