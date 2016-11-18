Волгоград, 18 ноября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Волгоградским болельщикам впервые позволили приоткрыть завесу над процессом возведения важнейшего объекта к чемпионату мира по футболу, который регион будет принимать в 2018 году, — «Волгоград Арены» и своими глазами увидеть, как идет стройка, и что уже сделано. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете 2018, болельщики побывали в чаше будущего стадиона, прошли по футбольному полю, узнали о расположении всех ключевых зон и объектов, попытались ощутить атмосферу предстоящего футбольного праздника.

Строящийся стадион «Волгоград Арена»

Как поделились сами фанаты, оказаться в числе первых, кто увидел процесс создания этого спортивного объекта, — это радость.

«С уверенностью могу сказать, что у нашего стадиона есть душа, и, конечно, уже хочу ощутить здесь атмосферу игры», — добавил болельщик ФК «Ротор-Волгоград» Евгений Меркушин.

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Здание «Волгоград Арены» к ЧМ-2018 приобретает законченные очертания

Напомним, в сентябре строящийся стадион «Волгоград Арена» в полном составе посетила команда ФК «Ротор-Волгоград» — игроки, тренеры и руководство клуба. Как отметил тогда капитан ФК «Ротор-Волгоград» Алексей Жданов, «сыграть хоть один матч на этом стадионе для каждого футболиста будет почетно». Он с уверенностью заявил, что «Волгоград Арена» станет одной из лучших в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стадиона «Волгоград Арена», который сможет вместить 45 тысяч зрителей, на месте демонтированного Центрального стадиона началось в 2014 году. Уже через два года на спортивной арене состоятся матчи группового этапа ЧМ-2018. Всего их запланировано четыре — 18, 22, 25 и 28 июня. После завершения мирового первенства стадион станет базой волгоградского клуба «Ротор-Волгоград».

На сегодняшний день на «Волгоград Арене» продолжается сборка временных конструкций вантовой системы кровли, которая станет самой крупной в России. Идет монтаж металлических опор для вантов, а также деревянных лотков, которые защитят трибуны от механических повреждений в процессе подъема кровли. Параллельно продолжается монтаж фасада, возводятся вспомогательные здания и сооружения (билетные кассы и павильоны, входные группы). Строятся лестницы обходной пешеходной эстакады со стороны Волги, активно ведутся отделочные работы. Полностью все работы генподрядчик строительства АО «Стройтрансгаз» должен завершить в ноябре 2017 года.