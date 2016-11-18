Москва, 18 ноября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, Банк России отозвал лицензии у трех банков: «ОЛМА-банк», «Метрополь» (г.Москва) и «НЗБанк» (Московская область, г. Долгопрудный). С начала 2016 года регулятор отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 78кредитных учреждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка. В 2014 году были отозваны лицензии у 87 кредитных учреждений по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, «за период с 2013 года были отозваны лицензии у 291 кредитной организации, и у большинства из них в той или иной мере присутствовали факты недостоверной отчетности».

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