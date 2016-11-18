Берлин, 18 ноября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Звезды, деформирующиеся под воздействием центробежной силы, не являются идеальными сферами. Однако немецким ученым удалось найти самую круглую из них — она находится на расстоянии 5 тыс. световых лет от Земли и имеет обозначение Kepler 11 145 123, сообщает In-space.ru.

Roskocmoc.ru Голубая звезда

Специалисты из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка, которым руководит Лоран Гизон, измеряют сжатие звезд с помощью астросейсмологии. Степень «сплющивания» звезды зависит от скорости ее вращения — чем быстрее скорость, тем больше деформация. Так, диаметр Солнца, совершающего оборот вокруг своей оси за 27 дней, на 10 км больше в плоскости экватора, чем в плоскости полюсов.

Mark A.Garlick Kepler 11 145 123 по сравнению с Солнцем

Горячая звезда Kepler 11 145 123 в два с лишним раза больше Солнца, она имеет радиус 1,5 млн км, однако вращается в три раза медленнее. При этом разница между ее экваториальным и полярным радиусами не превышает 3 км.

Ученые с помощью космического телескопа «Кеплер» наблюдали за светилом более четырех лет. Они пришли к выводу, что звезда является наиболее круглым естественным объектом из измеренных. Вероятно, на это повлияли магнитные поля на низких широтах звезды, считают астрономы.