Рим, 18 ноября, 2016, 09:12 — ИА Регнум.



Bukkia Карта Италии

4 декабря в Италии пройдет референдум, граждане страны должны будут проголосовать за или против реформы по упразднению Сената. Текст реформы настолько запутан и написан таким сложным языком, что политические партии, выступающие за или против реформы создали специальные «агит-бригады», которые ездят по стране и рассказывают гражданам, в чем же состоит суть реформы. Кажется, что планируют упразднить роль Сената, не только сократив количество сенаторов (с 315 до 100), но и убрать некоторые функции, чтобы, как объясняет Ренци, сократить время принятия законов в стране. А также, например, сенаторы больше не смогут голосовать за выбор правительства. Эти полномочия будут только у парламента. Результаты референдума Ренци воспринимает как личный вызов, и то, что он так часто стал критиковать политику ЕС и вдруг защищать национальные интересы, наводит общественность на размышления — а не о предвыборной ли показной гонке идет речь?

«Ренци кричит на Европу, Европа кричит на Ренци, мы вынуждены писать об этом, а вы — читать», — пишет директор крупного издания Il Giornale Алессандро Салусти. Главный редактор с сожалением замечает, что в перепалке между Ренци и Брюсселем ничего серьезного не произойдет, ясно, что «мы сталкиваемся с заранее запрограммированной частью игры по взаимному согласию обеих сторон». «Ренци путается в цифрах, обещает деньги всем подряд, болтает без остановки. Если он и дальше будет двигаться с такой скоростью до 4 декабря, в надежде купить каждый день немного «да» для своего референдума, то исчерпает все категории граждан, кому он еще чего-то не обещал», — пишет Салусти.

Очевидно, что в Европе были потрясены тем, что, как считает Италия, необходимо правильно распределять богатства, которых не существует. Сначала они были обеспокоены, затем им сообщили тайно, что все это шутка, как это уже случалось в прошлом, это просто предвыборная кампания, и после того, как 4 декабря выиграет «да» (если выиграет), Италия будет ходить по струнке, немножко терпения, и в Палаццо Киджи вернутся европейские флаги.

Ответ Европы, по мнению журналиста, был таков: стрелять и промахиваться. Неоднозначные письма и никакого крайнего срока, неопределенные угрозы без какого-либо результата. Так официально каждый играет свою партию, и шоу может продолжаться: Ренци говорит своим гражданам, что он еще покажет Европе и всем им там, где раки зимуют, а остальные страны Европы, хотят показать Меркель, какие они послушные и как прямо держат спину в отличии от шулера-Италии.

Есть ли альтернатива всему этому? По мнению автора статьи — нет. Италия не может разорвать отношения с Европой, Европа не может обойтись без Италии. Как шутит Салусти, кажется, «что мы на передаче «Вас снимает скрытая камера». Этот тот эпизод, где один человек утверждает, что он премьер-министр, выбранный итальянским народом, а Европа делает вид, что верит ему».