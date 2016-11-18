Москва, 18 ноября, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензии у трёх кредитных организаций: у Акционерного коммерческого банка «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК» (ОАО «НЗБанк», Московская область, город Долгопрудный), у коммерческого банка «Метрополь» (Москва) и у инвестиционно-коммерческого банка «ОЛМА-Банк», сообщили в пресс-службе ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Приказом Банка России от 18.11.2016 № ОД-4010 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ «НЗБанк», ОАО (рег. № 2944, Московская обл., г. Долгопрудный) с 18.11.2016», — говорится в сообщении.

У «Метрополя» отозвана лицензия приказом № ОД-4012, у «ОЛМА-Банка» — приказом № ОД-4014. В Банке России отметили, что все эти организации лишились лицензий в связи с тем, что не исполняли федеральные законы, регулирующих банковскую деятельность, а также — нормативные акты ЦБ.

Относительно «НЗБанк» уточняется, что эта кредитная организация замечена в неоднократных нарушениях требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 этой статьи) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Все три организации являются участниками системы страхования вкладов. В связи с этим вкладчики получат страховое возмещение.

По состоянию на 1 ноября АКБ «НЗБанк» по величине активов занимал 375 место в банковской системе России, «Метрополь» — 377 место, «ОЛМА-Банк» — 611 место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что очистка сектора микрофинансовых организаций (МФО), страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от недобросовестных и слабых игроков будет завершена в ближайшие месяцы в России.