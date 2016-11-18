«Нефть не вызывает доверия»
Москва, 18 ноября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. На нефтяном рынке появились известия о том, что Катар ведет переговоры с Ираном и Ираком по поводу «заморозки» добычи нефти на текущих уровнях. Однако даже в таких условиях Brent не смогла пробить вставшее на ее пути сопротивление в районе 47,40/50., отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Очевидно, что рынок хочет покупать нефть, однако текущих редких оптимистичных комментариев от представителей ОПЕК недостаточно, чтобы вызвать доверие и запустить возвращение актива выше 50,00 долл./баррель. Чем ближе заседание картеля, запланированное на 30 сентября, тем больше сомнений будет терзать инвесторов, и тем меньше вероятности увидеть внушительное укрепление», — пояснила Афанасьева.
«Любой рост Brent выше 47,50 рекомендуется использовать для входа в рынок продажами с ближайшей целью на отметке 45,90 долл./баррель», — считает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 18 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику, вызванную значительным удорожанием доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:46 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,54% — до 46,24 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,81% — до 45,05 доллара за баррель.