Москва, 18 ноября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. На нефтяном рынке появились известия о том, что Катар ведет переговоры с Ираном и Ираком по поводу «заморозки» добычи нефти на текущих уровнях. Однако даже в таких условиях Brent не смогла пробить вставшее на ее пути сопротивление в районе 47,40/50., отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Очевидно, что рынок хочет покупать нефть, однако текущих редких оптимистичных комментариев от представителей ОПЕК недостаточно, чтобы вызвать доверие и запустить возвращение актива выше 50,00 долл./баррель. Чем ближе заседание картеля, запланированное на 30 сентября, тем больше сомнений будет терзать инвесторов, и тем меньше вероятности увидеть внушительное укрепление», — пояснила Афанасьева.

«Любой рост Brent выше 47,50 рекомендуется использовать для входа в рынок продажами с ближайшей целью на отметке 45,90 долл./баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 18 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику, вызванную значительным удорожанием доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:46 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,54% — до 46,24 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,81% — до 45,05 доллара за баррель.