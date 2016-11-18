Грозный, 18 ноября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Глава Чечни пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко в гости. Отметив, что давно наблюдает за социально-экономическим развитием Республики Беларусь и то, как достойно она противостоит нападкам Запада, Рамзан Кадыров обратился к Лукашенко: «Сочту для себя за честь приехать в Минск и встретиться в любое удобное для Вас время. Сразу же хочу пригласить Вас посетить Чеченскую Республику в рамках очередного визита в Россию».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам чеченского лидера, его очень радует, что Лукашенко не позволяет зарубежным провокаторам «подчинить Минск своей воле», дает отпор попыткам «повести страну по пути политической нестабильности, развала экономики, разрыва вековых отношений с братскими народами России».

«Вы доказали недругам России и Белоруссии, что Республику Беларусь и белорусский народ нельзя ни купить, ни запугать, ни обмануть. На любую политическую интригу Запада Вы всегда находили четкий, ясный, не оставляющий никакие надежды ответ! На это способен только сильный, волевой, искренно любящий свою страну и народ президент!», — заявил Кадыров.

При этом он отметил, что высказанную Лукашенко критику в свой адрес воспринимает с пониманием, так как она идет от «мудрого, опытного политика, лидера дружественного России государства и братского народа».

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Напомним, накануне, 17 ноября, на встрече с представителями региональных российских СМИ Александр Лукашенко высказал упрек, что Кадыров до сих пор не побывал в Белоруссии, и предложил наладить отношения с Чечней.

«Вина здесь не моя, а Рамзана, который дважды собирался сюда приехать. Была целая программа, которую мы должны были изучить в Беларуси», — заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что власти республики готовы изучить экономические возможности Чечни и наладить двустороннее сотрудничество, направив туда своих специалистов.