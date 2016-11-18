Москва, 18 ноября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Пара USD/RUB делала попытку вернуться в прогнозируемый ранее район 65,40, однако 17 ноября запала не хватило. Не исключено, что уже сегодня, 18 ноября, пара откроет торги гэпом вверх вблизи 65,20 и все же попытается коснуться указанного уровня, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Доллар

«Свою роль в этом сыграет и резко укрепившийся после агрессивного выступления Джанет Йеллен доллар США. И довольно жесткие комментарии Обамы по поводу его позиции в отношении России и надежд на то, что Трамп продолжит «противостоять России, когда ее действия будут расходиться с нашими ценностями». И вероятность падения нефти обратно в район 46,00 долл./баррель», — полагает эксперт

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября курс доллара расчетами «завтра» к 18.35 мск снижался на 0,17 рубля — до 64,55 рубля, курс евро — на 0,27 рубля, до 68,9 рубля, следует из данных Московской биржи. На 19 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы валют. Так, доллар США вырос на 37 копеек и составил 64,92 рубля, евро поднялся на 26 копеек до 69,50 рубля.