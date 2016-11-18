Барнаул, 18 ноября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Использовав за 2 года порядка 10 миллионов рублей государственной поддержки, барнаульское предприятие «Алтайагросоюз» перешло на безотходное производство. Пар, необходимый для производства геркулесовой крупы, этот переработчик получает теперь в собственной котельной за счет сжигания овсяной лузги и отходов переработки других зерновых культур. Подробности сегодня, 18 ноября, сообщает региональное управление по предпринимательству.

Управление по предпринимательству «Алтайагросоюз» перешел на безотходное производство

Новая котельная изготовлена на одном из алтайских предприятий и максимально адаптирована под местное перерабатывающее предприятие. Также предприятию были субсидированы затраты, связанные с приобретением нового оборудования для оснащения цехов переработки.

«Нас всегда интересовала и интересует не столько увеличение объемов производства, сколько повышение качества выпускаемой продукции. На предприятии работает два основных цеха. Мы перерабатываем горох, ячмень, пшеницу и овес. Я считаю, что котельную на нашем предприятии сейчас можно назвать одной из передовых в крае. Она полностью компьютеризирована», — пояснил редседатель правления совета директоров «Алтайагросоюзз» Антон Никулин. По его словам, условиях достаточно жесткой конкуренции на рынке зернопереработки необходимо постоянно совершенствовать производственный процесс.

В «Алтайагросоюзе» отмечают, что за счет нововведений предприятию удается выдерживать и даже превышать «гостовские» характеристики чистоты крупы на выходе: суточная загрузка цехов предприятия по сырью составляет 100 тонн.

С учетом сохранения ресурсов государственной поддержки, в 2016 году планируется предоставить адресную финансовую поддержку еще около тысячи субъектам бизнеса Алтайского края. В частности, на модернизацию производств малых и средний предприятий будет направлено 95,3 млн. рублей из краевого и федерального бюджетов, — отмечают в управлении по предпринимательству.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках региональной государственной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, на реализацию всех форм поддержки в краевом бюджете предусмотрено 45 млн. рублей. Дополнительно по результатам конкурсного отбора, проводимого Минэкономразвития России, на реализацию 11 мероприятий программы привлечены средства федерального бюджета в объеме 158,4 млн. рублей. О сохранившемся темпе роста кредитования в регионе ранее сообщали представители банковского сообщества — Сбербанка, ВТБ-24 и Россельхозбанка.

По словам первого вице-губернатора Сергея Локтева, всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в экономику региона, будет способствовать обеспечению условий для устойчивого экономического роста.

В 2015 году предприниматели края с привлечением бюджетной поддержки приобрели 265 единиц новой техники и оборудования на общую сумму 769,2 миллиона рублей. Бюджетная эффективность реализации мер государственной финансовой поддержки составила 1/6 (на каждый рубль финансовой поддержки, направленной субъектам бизнеса в указанный период, в виде налоговых поступлений в бюджеты различных уровней вернулось 6 рублей).