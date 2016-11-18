Москва, 18 ноября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 17 ноября завершились снижением. Нефть подешевела на 0,69%, до $46,02. В первой половине дня котировки повышались до уровня $47,59. Нефть дорожала на ожиданиях заключения нефтедобывающими странами соглашения по сокращению добычи. На американской сессии цена снизилась на 3,36%, до $45,99 на фоне общего роста курса доллара на валютном рынке форекс.

Нефтяная вышка

Доллар перешёл в наступление по всему рынку после выхода сильных экономических данных в США и выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе. Она сказала, что американская экономика сейчас демонстрирует устойчивые успехи и плавное ужесточение «может оказаться целесообразным». Её заявления укрепили ожидания повышения процентной ставки ФРС на заседании FOMC в декабре.

В Азии баррель Brent стоит 46,15 (+0,27%). Цены пытаются восстановиться после утреннего ралли доллара. Если европейские участники после выступления Дж. Йеллен продолжат продавать облигации и покупать доллар, то высока вероятность снижения котировок до $45,12. Если покупателям удастся защитить уровень $46, то тогда можно рассмотреть восстановление цен до $47 за баррель.