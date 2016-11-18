Рыбинск, Ярославская область, 18 ноября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области объявлена акция «Вместе теплее», в ходе которой деревья и дома в городе украсят вязаными вещами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Rybinsk.ru Вязаное граффити

«Главная идея акции — украсить теплыми вещами — шарфиками, шапками, варежками — как можно больше городских деревьев, зданий, теплыми атрибутами зимы в красно-белой гамме, тем самым сделать городские улицы уютнее и теплее», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Рыбинска.

Это направление получило название ярнбомбинг или вязаное граффити. С предложением принять участие в акции «Вместе теплее» организаторы обратились к представителям общественных организаций, школьникам, воспитанникам учреждений дополнительного образования и просто горожанам, владеющим крючком и спицами.

Преобразить город решено к ежегодному празднику НаШествие Дедов Морозов, которое в этом году намечено на 17 декабря. Одну из центральных площадей — площадь Дерунова — организованно оформят 10 декабря в 12 часов.