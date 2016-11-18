Москва, 18 ноября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 17 ноября закрылись смешанно. Курс доллар/рубль вырос на 0,13%, до 64,80 руб., евро/рубль снизился на 0,40%, до 68,85 руб. Направление курсу рубля задавали динамика по нефти, облигациям и основным валютным парам на валютном рынке форекс.

ИА REGNUM Рубль

Нефть и облигации чувствовали себя уверенно в первой половине дня. Цена на нефть марки Brent повышалась до уровня $47,59. Доходности на американские и европейские облигации находились в отрицательной области. В связи с этим рубль против валют торговался в плюсе.

Доллар перешёл в наступление по всему рынку после выхода сильных экономических данных в США и выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе. Она сказала, что американская экономика сейчас демонстрирует устойчивые успехи и плавное ужесточение «может оказаться целесообразным». Её заявления укрепили ожидания повышения процентной ставки ФРС на заседании FOMC в декабре.

В итоге трейдеры стали покупать доллар и сбрасывать облигации. Нефть подешевела на 0,69%, до $46,02. Пара доллар/рубль провела день в ценовом диапазоне 64,29 — 65,10 руб. Евро подешевел против рубля до 68,58 руб. на фоне снижения курса единой валюты на рынке форекс до 1,0620.

В Азии инвесторы продолжают избавляться от облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании повысилась на 0,42%, до 1,418%. Доходность 10-летних немецких бондов выросла на 5,80% до 0,292%. Доходность 10-летних американских облигаций увеличилась на 2,18% до 2,328%.

Нефть после падения до 45,98 торгуется в небольшом плюсе. За баррель Brent дают $46,03 (+0.01). Цены от падения сдерживают ожидания заключения нефтедобывающими странами соглашения по снижению добычи нефти.

Валюты развивающихся стран торгуются в минусе. Есть все основания полагать, что при дальнейшем укреплении доллара рубль окажется под давление и отступит к уровню 65,30/50 руб. Защитить рубль от падения сможет только восстановление цен на нефть до $47,00.