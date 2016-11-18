Барнаул, 18 ноября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Краевой бюджет на 2017 год прогнозируется с дефицитом в размере 4 млрд. 726 млн. рублей, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. Вместе с тем, собственные доходы региона возрастут на 15%. Об этом накануне, 17 ноября, сообщил вице-губернатор Владимир Притупов в ходе публичных слушаний по проекту закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Подробности сообщает официальный сайт региона.

Фото: Михаил Литвинов Проект бюджета Алтайского края на 2017 год

Характеризуя основные статьи доходов и расходов главного финансового документа, алтайский вице-губернатор отметил, что его большую часть (68%) составят расходы социального характера. «Сохранятся все основные виды социальной поддержки, — их отмены, сокращения или изменения не предполагается. В целом социальные выплаты населению в 2017 году составят практически 19 млрд. рублей», — сообщил Владимир Притупов.

Он также напомнил, что Алтайский край является лидером в Сибирском федеральном округе и в России, как по количеству получателей социальной поддержки в отношении ветеранов, так и по размеру адресованной им ежемесячной выплаты. Пособия, компенсации субсидии получают более 750 тыс. жителей региона, из них половина — две и более выплаты. Ежемесячный размер социальных выплат ветеранам труда составляет 615 рублей, тогда как средний размер социальных выплат в России составляет 513 рублей, в Сибирском федеральном округе — 449 рублей.

Расходы на здравоохранение (c учетом средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края) на 2017 год запланированы в объеме 29 968 млн. рублей, в том числе, — за счет средств краевого бюджета — 15 572 млн. рублей (темп роста к первоначальному бюджету 2016 года составляет 109 процентов). Расходы на социальное обеспечение определены в сумме 19 893 млн. рублей, образование — 16 346 млн. рублей (темп роста к первоначальному бюджету 2016 года — 111 и 107 процентов соответственно).

Предусмотрено также увеличение (на 5%) фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. «Определяя этот параметр бюджета, мы в первую очередь руководствовались теми доходами, которые получаем. Если у нас доходы возрастают на шесть процентов, то расходы на зарплату мы увеличиваем на пять процентов», — об этом заявлял губернатор Александр в ходе недавней пресс-конференции.

«Проект бюджета, на наш взгляд, в полной мере предусматривает расходы края, связанные с участием региона во всех федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, чтобы обеспечить их софинансирование», — пояснил вице-губернатор Владимир Притупов.

По его словам, работу с проектом бюджета края продолжат, поскольку не по всем его параметрам регион располагает исчерпывающей информацией о размере поступлений из федерального бюджета. А вот переход на новую структуру управления исполнительными органами (с 1 января 2017 года в регионе заработает Правительство Алтайского края), совершенно точно не потребует дополнительных финансов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, отличительными признаками главного финансового документа Алтайского края, наряду с его традиционной социальной ориентированностью власти региона считают трехлетнее бюджетное планирование и нацеленность на достижение докризисных показателей.

«Позитивный прогноз об увеличении доходной части бюджета Алтайского края оправдался: экономике региона удалось обеспечить рост собственных доходов», — ранее заявлял губернатор региона Александр Карлин.

Доходы в 2018 году прогнозируются в сумме 73,4 млрд. рублей (в 2019 году — 74,4 млрд. рублей), расходы — 77,4 млрд. рублей (в 2019 году в сумме 78,4 млрд. рублей). Дефицит краевого бюджета определен в сумме 39,7 млрд. рублей на 2018 год, и 40,1 млрд. рублей на 2019 год.