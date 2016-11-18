Вашингтон, 18 ноября, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что исполнительный председатель совета директоров Ford Motor Company Билл Форд-младший сказал, что компания не будет переносить производство из штата Кентукки в Мексику, сообщает 17 ноября Reuters.

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«Мне пришлось постараться, чтобы убедить Билла Форда оставить завод Lincoln в Кентукки. Я обязан великому штату Кентукки за оказанное мне доверие! Он оставит завод в Lincoln в Кентукки, никакой Мексики», — сказал Трамп.

Напомним, в апреле 2015 года руководство компании Ford заявило, что компания планирует инвестировать $2,5 млрд в строительство двух новых заводов в Мексике, что должно было привести к созданию 3 тыс. 800 новых рабочих мест.

Ранее в этом году представители компании Ford сообщили, что в Мексику будет инвестировано еще $1,6 млрд для создания производства малолитражных автомобилей, выпуск которых должен начаться в 2018 году.