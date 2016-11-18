Новосибирск, 18 ноября, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Новосибирские власти рассматривают возможность возвращения компенсации первоначального взноса на приобретение жилья. Чиновники считают, что это одна из возможных мер поддержки строительной отрасли. Ранее размер компенсации на приобретение квартир в новостройках доходил до 300 тыс. рублей. Сейчас, в условиях планируемого дефицитного областного бюджета на 2017 год, сумма, скорее всего, уменьшится до 100 тысяч рублей или даже до 50 тысяч рублей. По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области Ивана Сидоренко, это будет сделано, «дабы максимально расширить ту категорию потенциальных покупателей, которые готовы, но которым не хватает какого-то небольшого шага навстречу, чтобы они пошли и купили квартиру».

Анна Алябьева ИА REGNUM За десять месяцев 2016 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию почти 1,5 млн кв. м жилья

«Насколько возможно возобновление такой поддержки, наверное, будет понятно не позднее первого квартала 2017 года. Будем исходить из наполнения бюджета. Даже при наличии федеральных программ по поддержке отдельных категорий, например, молодых семей, в Новосибирской области идут дискуссии, сколько надо выделять на это средств из областного бюджета. Мы понимаем, что при ограниченном финансировании надо определять приоритеты. Куда важнее потратить средства на здравоохранение, на дороги», — отмечает Сидоренко.

В Новосибирской области достаточно много строительных компаний. В Москве и Московской области около 50% жилья сдают пять застройщиков, в Новосибирской области — десять крупнейших компаний занимают менее 40% рынка. По итогам прошлого года объем строительства жилья врегионе на душу населения составил 1 квадратный метр. Депутат говорит, что в момент, когда экономика стагнирует, из-за неуверенности потребителей компании не могут реализовать все построенное жилье. Сегодня в регионе высокий уровень предложения. А низкий спрос не позволяет увеличивать стоимость, которая учитывала бы рост себестоимости. За последний год металл вырос в цене в два раза, а в стройке это около 30% затрат. Выросли в цене импортные комплектующие, а импортозамещение, по мнению парламентария — «процесс небыстрый».

В Новосибирской области складывается ситуация, когда в ближайшие полтора-два года закончатся проекты, которые реализуют инвесторы, считавшие стройку наиболее выгодным способом размещения средств, и спад объемов строительства увеличится, он фиксируется уже сейчас.

«Рынок строительства, считаю, этот момент переживет. У нас не первый такой период в постсоветской истории, это и 1998 год, и 2008 год, сейчас абсолютно такое же время. Кто-то уйдет с рынка, закончив проекты, кто-то оптимизирует свои издержки. Поработает какой-то период без рентабельности, где-то даже в минус. Но те, чьи позиции на рынке основательны и для кого это является основным видом деятельности, останутся», — подчеркнул Сидоренко.

Отметим, что за январь — октябрь 2016 года в регионе введено в эксплуатацию почти 1,5 млн кв. м жилья, что составляет чуть менее 25 тысяч квартир. По данным новосибирского министерства строительства, среди субъектов России по объемам жилищного строительства за январь — сентябрь 2016 года Новосибирская область занимает десятое место, введя на территории региона 2,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Больше всего жилья, почти 1 млн кв. м (18,6 тысяч квартир), введено в эксплуатацию в городе Новосибирске. На долю введённого многоэтажного жилья в регионе приходится почти 1,3 млн кв. м. Объем ввода малоэтажного жилья с начала года составил более 462 тыс. кв. м или 31,5% от общего объёма введенного жилья.

В Сибирском федеральном округе Новосибирская область остается лидером по объёму введенного жилья, опережая следующий в рейтинге по введенным объемам жилья регион — Кемеровскую область — на 550 тыс. кв. м.

При этом в области остро стоит тема долгостроев. По данным управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, большинство проблемных домов в Сибири находятся именно на территории Новосибирской области — около 77 объектов, строительство которых приостановлено или осуществляется медленными темпами. При этом только за июль — сентябрь в регионе выявлены 12 проблемных объектов.

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В настоящее время региональное министерство отчиталось перед Минстроем РФ о 56 проблемных строящихся жилых домах. В 2016 году в регионе предусмотрено порядка 100 млн рублей в качестве субсидиарной поддержки на присоединение к сетям инженерно — технологического обеспечения по тем домам, которые будут вводиться в текущем году. Общая сумма субсидий на поддержку самих обманутых дольщиков с 2010 года составила порядка 220 млн рублей, в 2016 году более 64 млн рублей, следует из данных регионального правительства.

Согласно проекту бюджета Новосибирской области на 2017 год, доходы прогнозируются на уровне 113,4 млрд рублей, расходы — 113,7 млрд рублей, дефицит областного бюджета составит 300 млн рублей.