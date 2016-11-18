Вашингтон, 18 ноября, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Третий комитет Генассамблеи ООН по итогам голосования одобрил к рассмотрению проект резолюции, направленный против героизации нацизма, а также расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Документ, предложенный Российской Федерацией (РФ), поддержали представители 131 государства, еще 48 воздержались. Об этом сообщается в Центре новостей ООН.

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Единственными странами, которые отказались поддерживать данный документ, являются Палау, США, и Украина.

«Сегодня (17 ноября) делегаты Третьего комитета по инициативе России путем голосования приняли резолюцию о борьбе с героизацией нацизма», — говорится в сообщении.

Все государства, подчеркивается в документе, должны запретить любое «чествование нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций, будь то официально или неофициально».

В резолюции также выражается «глубокая озабоченность по поводу прославления в любой форме» нацистского движения и экс-членов организации «Ваффен СС», а также непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны.

Напомним, в 2015 году за аналогичный документ проголосовали 126 стран.