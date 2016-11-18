Якутск, 18 ноября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Методика распределения субвенций между регионами на исполнение полномочий в области лесных отношений несовершенна и приводит к многократной разнице в финансовой обеспеченности регионов на эти цели. Такое мнение высказал в рамках прошедшего в Якутии правительственного часа заместитель руководителя Департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Иван Шишкин. Зима. 1890

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Он отметил, что по количеству выделяемых федералами денег на леса Якутия, самый большой регион России, находится на последнем месте. «Недостаточное финансирование охраны лесов от пожаров связано с несовершенством методики, утверждаемой Правительством РФ», — сказал Джулустан Хон. По его словам, причина несправедливого распределения средств заключается в том, что в основу методики положены не площадь охраняемых лесов, а плотность населения.

«Московская область имеет чуть более 1 млн гектаров земель лесного фонда, но при этом получает порядка 1,5 млрд рублей субвенций. В Якутию же в среднем выделяется 400 млн рублей», — пояснил замруководителя департамента лесных отношений региона. По его словам, в республикой разработана новая методика, она уже находится на согласовании в Минфине РФ.

«В этом году это уже третья редакция. Если методика изменится, то планируем, что финансирование у нас составит около 820−830 млн рублей, т. е. практически в два раза больше», — надеется Джулустан Хон.

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Пока в республике ситуация с тушением лесных пожаров на грани критической: денег не хватает. При наличии в регионе 254 млн га лесов, которые должны быть под защитой, республике выделяют в среднем 411 млн рублей в год (3 рубля на гектар). Для сравнения, Хабаровскому краю направляется 559 млн рублей (12,8 рублей), при этом площадь лесов составляет всего 73 млн га; Красноярскому краю — 882 млн рублей (7,7 руб.), площадь земель составляет 158 млн га. При этом даже положенные средства Якутия получает не в срок, а с большой задержкой.

Для тушения пожаров Якутии не хватает людей и техники. Недоукомплектована служба лесной охраны, недостаточно сил пожарно-химических станций и парашютно-десантной пожарной службы, мало средств пожаротушения. Всё это негативно сказывается на оперативности борьбы с возгораниями и качестве работы по предотвращению лесных пожаров.

Технический износ автотранспортной техники авиабазы превышает 85%, авиалесохрана урезана до минимума, уверен Джулустан Хон. По его данным, в пожароопасные сезоны 90-х годов в республике ежедневно летали более 40 самолётов и 10 вертолётов с парашютистами-десантниками, что отражалось на оперативности тушения пожаров. В настоящее время в структуре Якутской базы авиационной охраны лесов всего 165 человек и 21 лётчик-наблюдатель. Между тем, по словам Джулустана Хона, при малой горимости требуется 510 лесных пожарных, при средней горимости — 942 пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года 86% гектаров леса Якутии в постановлении назвали территорией, где пожары можно не тушить из-за труднодоступности и отсутствия угрозы для объектов экономики и населённых пунктов. Документ определяет 219 миллионов гектаров леса республики из 254 как труднодоступные территории. Возможность не тушить лесные пожары на таких участках установлена приказом Минприроды России.

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