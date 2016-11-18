Пекин, 18 ноября, 2016, 05:51 — ИА Регнум. Народный банк Китая продолжает тайно девальвировать юань. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, на 18 ноября курс юаня к доллару составил 6,8796. Таким образом, банк ослабил юань по отношению к доллару еще на 104 базисных пунктов, сообщает «Синьхуа».

David Dennis Китайский юань

Пекин объясняет ослабление национальной валюты КНР внешними факторами и реформой механизма формирования обменного курса. Однако большинство авторитетных западных экономистов указывают на умышленную девальвацию национальной валюты со стороны властей КНР, которая проводится для того, чтобы удержать экономику страны на плаву.

Ослабление юаня по отношению к доллару США положительно сказывается на экспорте. Кроме того, теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая, может привести к катастрофическим последствиями для всего мира.

Ряд экспертов полагает, что Пекин завел ситуацию слишком далеко и если сейчас же не приостановить процесс, то юань может рухнуть в любой момент. В КНР не разделяют опасений экономистов из Европы и США — как неоднократно заявлял ЦБ КНР, колебания юаня в пределах 2% абсолютно «безвредны» для национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 ноября ЦБ КНР ослабил юань на 100 базисных пунктов до отметки 6,8692 юаня за доллар.