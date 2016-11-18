Москва, 18 ноября, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Боевые машины на платформе «Армата» будут оснащены разведывательными беспилотниками (БПЛА), с машиной их соединят гибким кабелем, пишет газета «Известия».

Jtpic.cn БПЛА «Птеродактиль»

По словам старшего научного сотрудника кафедры «Авиационные роботехнические системы» Московского авиационного института, где был разработан БПЛА «Птеродактиль», Виталия Полянского, легкий беспилотник с обшивкой из композитных материалов сможет сканировать поле боя на десятки километров вокруг машины.

С помощью БПЛА экипаж боевой машины сможет выяснить обстановку и навести орудия и ракеты на цель. «Птеродактиль» сможет кружить вокруг боевой машины в радиусе 50−100 метров и подниматься на высоту нескольких десятков метров.

В воздухе «Птеродактиль» сможет находится без ограничений по времени — его энергоснабжение будет осуществляться по гибкому кабелю. Из-за того, что на нем не будет аккумуляторов, БПЛА сможет взять на борт больше оборудования. Также благодаря привязной системе управления он полностью защищен от перехвата информации.

Полянский уточнил, что в настоящее время идут опытно-конструкторские работы, беспилотник облегчают и увеличивают его грузоподъемность. Для испытаний в Минобороны РФ изделие будет передано, но уже через год.

Т-14 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата» — наиболее современный российский танк. На данном этапе уже начато небольшое серийное производство машины (партия около 100 единиц). В настоящее время это единственный танк четвертого поколения в мире. Также на платформе «Армата» можно производить тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.

От конкурентов «Армату» отличает оригинальное компоновочное решение — экипаж машины располагается в изолированной бронированной капсуле в нижней части танка, при этом башня, в отличие от любого другого танка, необитаема. В ней располагается автомат заряжания и боекомплект, полностью отделенный от экипажа.

Такой подход позволяет максимально повысить шансы на выживание, даже если броня танка будет пробита и произойдет детонация боекомплекта. В других танках такая ситуация гарантированно приводила к гибели всего экипажа. Управление вооружением и движением боевой машины полностью роботизировано — иначе реализовать такую концепцию невозможно.

Также стоит отметить наличие на Т-14 серийного комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит». Радиолокатор и ультрафиолетовые пеленгаторы, располагающиеся на танке, обнаруживают боеприпасы, летящие к танку, после чего в нужный момент в их направлении выстреливается облако шрапнели, разрушающее угрозу. Помимо этого, КАЗ автоматически ставит непроницаемые дымовые завесы, «обманывающие» ракеты ПТРК противника.