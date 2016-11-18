«Армата» получит разведывательный беспилотник «Птеродактиль»
Москва, 18 ноября, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Боевые машины на платформе «Армата» будут оснащены разведывательными беспилотниками (БПЛА), с машиной их соединят гибким кабелем, пишет газета «Известия».
По словам старшего научного сотрудника кафедры «Авиационные роботехнические системы» Московского авиационного института, где был разработан БПЛА «Птеродактиль», Виталия Полянского, легкий беспилотник с обшивкой из композитных материалов сможет сканировать поле боя на десятки километров вокруг машины.
С помощью БПЛА экипаж боевой машины сможет выяснить обстановку и навести орудия и ракеты на цель. «Птеродактиль» сможет кружить вокруг боевой машины в радиусе 50−100 метров и подниматься на высоту нескольких десятков метров.
В воздухе «Птеродактиль» сможет находится без ограничений по времени — его энергоснабжение будет осуществляться по гибкому кабелю. Из-за того, что на нем не будет аккумуляторов, БПЛА сможет взять на борт больше оборудования. Также благодаря привязной системе управления он полностью защищен от перехвата информации.
Полянский уточнил, что в настоящее время идут опытно-конструкторские работы, беспилотник облегчают и увеличивают его грузоподъемность. Для испытаний в Минобороны РФ изделие будет передано, но уже через год.
Т-14 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата» — наиболее современный российский танк. На данном этапе уже начато небольшое серийное производство машины (партия около 100 единиц). В настоящее время это единственный танк четвертого поколения в мире. Также на платформе «Армата» можно производить тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
От конкурентов «Армату» отличает оригинальное компоновочное решение — экипаж машины располагается в изолированной бронированной капсуле в нижней части танка, при этом башня, в отличие от любого другого танка, необитаема. В ней располагается автомат заряжания и боекомплект, полностью отделенный от экипажа.
Такой подход позволяет максимально повысить шансы на выживание, даже если броня танка будет пробита и произойдет детонация боекомплекта. В других танках такая ситуация гарантированно приводила к гибели всего экипажа. Управление вооружением и движением боевой машины полностью роботизировано — иначе реализовать такую концепцию невозможно.
Также стоит отметить наличие на Т-14 серийного комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит». Радиолокатор и ультрафиолетовые пеленгаторы, располагающиеся на танке, обнаруживают боеприпасы, летящие к танку, после чего в нужный момент в их направлении выстреливается облако шрапнели, разрушающее угрозу. Помимо этого, КАЗ автоматически ставит непроницаемые дымовые завесы, «обманывающие» ракеты ПТРК противника.