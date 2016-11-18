Пекин, 18 ноября, 2016, 05:18 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официального представителя Министрества иностранных дел КНР Гэн Шуана попросили прокомментировать недавнее заявление министра обороны Японии Томоми Инада, которая сообщила журналистам, что если бы не Япония, то Восточно-Китайское море превратилось бы в такой же очаг напряженности, каковым является Южно-Китайское море.

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Кроме того, Томоми Инада подчеркнула, что главы оборонных ведомств стран АСЕАН неоднократно «жаловались» японской коллеге на поведение Китая в регионе.

«Страны-участницы АСЕАН должны самостоятельно выстраивать и развивать отношения с другими государствами, в том числе с Китаем, а не «сплетничать и жаловаться» тем, кого данный вопрос вообще не касается. Также нам бы хотелось уточнить в какой период времени Япония стала «рупором» АСЕАН? Если у других государств, омываемых водами Южно-Китайского моря, возникнут какие-то предложения или замечания, мы всегда готовы выслушать их здесь — в Пекине», — отметил пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат призвал Японию извлечь уроки из истории и не подрывать региональные усилия по сохранению мира и стабильности в акватории Южно-Китайского моря, — пишет «Сина синьвэнь».

Китай и АСЕАН внимательно следят за развитием ситуации в Южно-Китайском море и пытаются найти пути решения территориального конфликта, которые устроили бы каждую из сторон.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 ноября президент Индонезии Джоко Видодо заверил австралийцев, что не допустит «никаких компромиссов» в переговорах с Китаем о спорных территориях в Южно-Китайском море.