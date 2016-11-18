Берлин, 18 ноября, 2016, 05:10 — ИА Регнум. По словам уходящего президента США Барака Обамы, Европу ждут времена «злее, жестче, сложнее» чем раньше, сообщает CNN 18 ноября.

Аполлинарий Васнецов. Вьюжит. Метель. 1904

В своем выступлении после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине Обама предупредил о грядущем «сдвиге мирового порядка» после избрания президентом США Дональда Трампа.

«Президент и канцлер Германии и лидеры других европейских стран, других демократических стран по всему миру, они должны знать, что там (В Соединенных Штатах — прим. ИА REGNUM ) пришли к власти силы, которые выступают за цинизм», — заявил Обама.

Обама считает, что этот «цинизм» может привести к подрыву отношений с союзниками и демократических ценностей в мире.

«Если мы не будем иметь сильный трансатлантический альянс, который защитит наши ценности, наши дети получат худший мир. Мы будем идти в обратном направлении, а не вперед», — заключил Обама.

Как передавало ИА REGNUM, уходящий президент Барак Обама находится в последнем иностранном визите в качестве главы государства, и уже посетил Грецию и Германию. В январе новым президентом Соединенных Штатов официально станет Дональд Трамп, избранный всенародным голосованием граждан США 8 ноября.