Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ горд, что стал первым иностранным лидером, который нанес визит избранному президенту США Дональду Трампу, передает CNN 18 ноября.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

«Для меня большая честь увидеть Президента раньше других мировых лидеров», — сообщил Абэ журналистам.

По словам премьера, во время неофициальной встречи, ради которой Синдзо Абэ специально прилетел в Нью-Йорк, между ним и новым американским лидером состоялся «очень откровенный разговор», после которого Абэ «уверен в серьезных отношениях» между США и Японией после инаугурации Дональда Трампа, которая произойдет в январе.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Синдзо Абэ был одним из первых мировых лидеров, которые поздравили Дональда Трампа по телефону после его избрания на пост главы США 8 ноября, тогда же японский лидер принял решение лично прилететь в Нью-Йорк для скорейшей встречи с новым президентом.

Примечательно, что встречи Синдзо Абэ с уходящим президентом США Бараком Обамой, который находится в поездке по Европе, или с представителями его администрации, не планировалось.