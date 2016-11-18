Оттава, 18 ноября, 2016, 04:15 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Канады заявляет о кибератаке на основной сайт вооруженных сил страны, передает Associated Press 18 ноября.

Colin Хакер

По информации, предоставленной военным ведомством Канады, неизвестной группировке хакеров удалось «взломать» системы защиты сайта forces.ca. В результате действий злоумышленников, все пользователи, заходящие на сайт Минобороны, переадресовывались на страницу, являющуюся точной копией сайта правительства Китая.

На данный момент сайт Министерства не работает, однако с переадресацией на «китайский сайт» удалось справиться — вместо этого пользователи видят страницу с текстом об «ошибке». Ответственные за кибератаку не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, кибератаки на сайты и серверы государственных учреждений в последнее время часто становятся поводом для международных скандалов. Так, ранее сегодня уходящий президент США Барак Обама открыто обвинил президента России Владимира Путина в кибератаках с целью влияния на президентские выборы в США, на которых 8 ноября победил относительно «дружественный» для России кандидат от республиканцев Дональд Трамп.