Биробиджан, 18 ноября, 2016, 04:41 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области меры по созданию доступной среды на социально значимых объектах поражают своей абсурдностью. Такую позицию высказал председатель клуба колясочников Биробиджана, член регионального штаба ОНФ Денис Якимов. В одном из случаев кнопка вызова специалиста закрыта на замок, в другом — поручнями для пандуса не сможет воспользоваться даже взрослый инвалид, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ в ЕАО Инвалид-колясочник Денис Якимов пытается воспользоваться пандусом

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По словам председателя клуба колясочников Биробиджана, на территории Еврейской автономии меры по созданию доступной среды на объектах социальной инфраструктуры реализуются, однако этот процесс находится лишь на начальном этапе.

К примеру, у центрального входа поликлиники областной больницы нет кнопки вызова специалиста, каких-либо указателей, которые должны сориентировать маломобильных граждан о наличии другого входа с пандусом, тоже не наблюдается.

Общественники отмечают, что отдельного внимания заслуживает ОГБУЗ «Детская областная больница», где проблемных вопросов остаётся по-прежнему более чем много. Новшество из последнего мониторинга — занавешенный простынёй терминал электронной записи на приём.

С организацией парковочных мест для инвалидов в ЕАО тоже наблюдаются проблемы. В частности, на парковке у областной филармонии нет горизонтальной дублирующей разметки, а соответствующий знак функцию выполнять не может, поскольку почему-то установлен за пределами стоянки. Около здания бывшего Главпочтамта парковочных мест для инвалидов и вовсе не оказалось.

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«Встречаются случаи, когда реализация мер по созданию доступной среды в некоторых организациях областного центра поражает своей абсурдностью. К примеру, у входа одной из аптек Биробиджана — улица Комсомольская, 11 — кнопка вызова специалиста закрыта на замок. В другом случае установлен пандус, ширина поручней которого слишком велика даже для взрослого инвалида-колясочника», — обозначил Денис Якимов.

Как сообщало ИА REGNUM, при посещении села Амурзет председатель клуба колясочников Биробиджана раскритиковал местное отделение «Почты России», которое расположено в одном здании с филиалом МФЦ. Оба объекта для населения являются социально значимыми, однако в первом случае условия для маломобильных граждан попросту отсутствуют.