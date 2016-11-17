Москва, 18 ноября, 2016, 02:44 — ИА Регнум.



Барак Обама

Обама сейчас отстаивает своё наследие, потому что от его президентства мало что остаётся. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя предстоящую встречу Барака Обамы с главами пяти европейских государств в Берлине.

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«Он сейчас думает о своём месте в истории, потому что Афганистан — катастрофа, война там продолжается, в Ираке — ИГИЛ, Сирия дестабилизирована, Ливия дестабилизирована, Obamacare — никуда. И остаётся главный компонент его внешней политики — это Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство, — обозначил эксперт. — Сегодня ведь вышла статья с двумя авторами: Обама и Меркель. Там не было ни слова о санкциях против России, но главный пафос заключался в том, что два великих торговых блока должны вместе работать. И вот вся она была посвящена именно этому. Обама сейчас будет делать всё возможное, чтобы постараться уговорить создать это Трансатлантическое партнёрство, с очень минимальными шансами на успех».

«Обама — это не шутка, это американский политический термин — хромая утка. Это президент, который уже не может быть переизбран на следующий срок, тем более, когда уже есть действующий президент. Хромая утка в курятнике сделать ничего не может», — заключил Вячеслав Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 ноября, в Берлине состоится встреча действующего президента США Барака Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министрами Великобритании Терезой Мэй, Испании Мариано Рахой, Италии Маттео Ренци. Ожидается, что стороны обсудят введение новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии.