Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил к рассмотрению Генеральной Ассамблеей ООН проект резолюции о ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, а также против героизации нацизма, предложенный Россией, говорится в сообщении организации.

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«За» резолюцию проголосовал 131 представитель стран-членов ООН, против выступили три страны, еще 48 государств воздержались. Против резолюции выступили США, Украина и Палау. Годом ранее против резолюции, ежегодно предлагаемой Россией, выступила Канада, в этом году представитель этого государства воздержался.

В 2016 году соавторами документа выступили 54 страны. В 2015 году за аналогичный документ проголосовали 126 стран. Далее документ будет вынесен на рассмотрение пленарной сессии ГА ООН в декабре.

Согласно тексту проекта резолюции, в ней выражается «глубокая озабоченность по поводу прославления в любой форме» нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем сооружения им мемориалов, а также «непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».