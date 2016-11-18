Москва, 18 ноября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, ИА REGNUM запускает собственное мобильное приложение. Оно уже доступно в App Store и Google Play.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобильные приложения ИА REGNUM

Дмитрий Третьяков, креативный директор ИА REGNUM, комментирует это событие:

«Электронная «мобильная» техника стала неотъемлемой частью современной жизни. Она изменила или пытается изменить все сферы жизни: от любви, дружбы и секса до государственного управления. Сложно проигнорировать то, как сильно «мобильность» читателя и автора повлияла на прессу — её понимание и место в мире. Наше информационное агентство, постепенно осваивая новые пространства, представляет на читательский и пользовательский суд свое новое приложение.

Развивая как приложение, так и сайт агентства в целом, мы хотим решить одну из основных проблем современности — уместить большой объем данных в понятный и доступный интерфейс. В нашем случае это до 1000 разнообразных по темам и наполненности новостей в день, множество аналитических материалов. Думается, что приложение — это еще один шаг, который приблизит решение этой титанической задачи.

Надеюсь, что пользователям нашего нового приложения захочется поделиться своими мнениями и пожеланиями, это можно сделать как из самого приложения (там есть такая страница) или просто написать мне письмо на адрес tdv@regnum.ru. Все будет учтено при разработке следующих версий».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобильное приложение ИА REGNUM

Благодаря новому мобильному приложению читателям будет доступна вся лента новостей и аналитических материалов, размещенных на сайте. Приложение позволяет:

искать новости агентства;

добавлять материалы в «избранное»;

фильтровать новости и аналитику по темам;

просматривать статьи одного автора.

С помощью приложения можно делиться в социальных сетях ссылками на интересные тексты ИА REGNUM. Читатель может отфильтровать ленту новостей по выбранным темам или настроить региональную ленту. Если вы интересуетесь только событиями, например, Москвы, то ленту новостей можно настроить таким образом, чтобы в нее не попадали материалы о событиях в других регионах.