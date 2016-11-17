Париж, 18 ноября, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Жан-Мари Ле Пен, основатель французского «Национального фронта» и отец действующего лидера правой партии Марин Ле Пен, добился восстановления на пост Почетного президента партии по решению суда, передает Associated Press 18 ноября.

Rémi Noyon Жан-Мари Ле Пен

Согласно решению суда, Жан-Мари Ле Пен может принимать участие «в любых партийных встречах на высоком уровне» и имеет право голоса в руководящих органах «Национального фронта».

Также действующее руководство правой партии обязано компенсировать политику 23 тыс. евро ($24,5 тыс.) для оплаты расходов на судебное разбирательство. требование адвоката Фредерика Йоахима о компенсации «политического ущерба» в 2 млн. евро ($2,1 млн) не было удовлетворено.

При этом отмечается, что формально Ле Пен старший не был восстановлен в правах в качестве члена партии. Однако, по заявлению судей, в уставе «Национального фронта» не указано, что «Почетный президент» обязан быть действующим членом.

Как передавало ИА REGNUM, Жан-Мари Ле Пен, бывший лидером «Национального фронта» с 1972 по 2011 год, в 2015 году по решению своей дочери, действующей parteigenosse Марин Ле-Пен, был лишен членства в партии, а также всех полномочий в качестве Почетного председателя. Данным решением суда Ле Пен старший смог вернуть себе часть полномочий.

Марин Ле Пен является одним из наиболее популярных политиков Франции и кандидатом от «Национального фронта» на предстоящих президентских выборах в апреле 2017 года. Отец кандидата, до сих пор имеющий большое число сторонников, пока официально не комментировал, будет ли он поддерживать Марин на предстоящих выборах.