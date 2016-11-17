Вашингтон, 18 ноября, 2016, 01:03 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру республиканца Митта Ромни на пост Госсекретаря США, сообщают телекомпании NBC и MSNBC со ссылкой на близкие к Трампу источники.

Gage Skidmore Митт Ромни

По их данным, Ромни — один из кандидатов на этот пост. Назначение Ромни может произойти после его встречи с Трампом, назначенной на 20 ноября. Также, по данным The Guardian, в числе претендентов — экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Ранее Митт Ромни выдвигался кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2012 году, он был соперником кандидата-демократа Барака Обамы. При этом Ромни не скупился на критику в адрес Трампа в ходе его избирательной кампании.

Во время выборов в 2012 году Ромни назвал Россию «геополитическим противником для США номер один». Известны и другие антироссийские высказывания Ромни.

Ранее СМИ называли имена и других претендентов на пост главы внешнеполитического ведомства: губернатора Южной Каролины Никки Хейли, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и бывшего постоянного представителя США при ООН Джона Болтона.