Ленинградская область, 17 ноября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Сохранить традиции финно-угорских народов поможет совместная деятельность властей и общественных организаций СЗФО. Обсуждению этих вопросов сегодня, 17 ноября, была посвящена девятая межрегиональная научно-практическая конференция «Финно-угорские народы Северо-Запада России: традиции и современность».

Lenobl.ru Костюмы финно-угорских народов

Конференция, организатором которой является комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, ежегодно рассматривает различные аспекты жизни финно-угорских народов региона: культура, проблемы сохранения языка, поиск национальной идентичности и многое другое. Площадка создана для общения представителей финно-угорских народов, обсуждения проблем и обмена опытом между регионами СЗФО.

Сергей Перминов, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике, считает подобные встречи необходимыми для сохранения традиций финно-угорских народов. «Очень важно дать объективную научную оценку значению процессов сотрудничества финно-угорских народов в современных условиях на Северо-Западе России. Комплексное понимание современных этнокультурных процессов как никогда важно для того, чтобы мы продолжали сохранять, развивать наши традиции, передавать накопленный опыт следующим поколениям», — добавил вице-губернатор.

В этот раз участники конференции обратили внимание на деятельность национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Ленинградской области. Основной темой конференции стал обзор деятельности общественных объединений. Общественные организации вепсов, води, ижор, ингерманландских финнов и тихвинских карел поделились опытом проведения этнокультурных мероприятий, рассказали о своей деятельности.

Сергей Перминов подчеркнул, что в рамках темы нынешней конференции стоит обсудить взаимодействие органов власти и финно-угорских общественных организаций. В Ленобласти связь между ними осуществляется напрямую через профильные комитеты, представители общественности участвуют в создании региональных программ. Командной работе помогает и деятельность государственного учреждения «Дом дружбы», которое недавно обрело собственную площадку.

Однако в координации действий правительства региона и общественных объединений есть свои проблемы, считает Нина Романова, ведущий сотрудник-консультант Российского этнографического музея. К примеру, отстраненность некоторых общественных организаций от общероссийских и региональных процессов. «Чтобы объединить свою работу с общей деятельностью области, организациям необходима методическая помощь, — поясняет Нина Романова. — Но в культурно-просветительских учреждениях региона отсутствуют подразделения, которые могут ее обеспечить. В этом деле есть большая надежда на Дом дружбы, и этот вопрос уже рассматривался в правительстве области».

Член общины малочисленного народа ижор «Шойкула» Дмитрий Харакка-Зайцев обозначил другую проблему: «У большинства сотрудников органов власти, которые связаны с регулированием прав коренных народов, нет должного уровня правовой грамотности в сфере межнациональных отношений. Необходимо реализовывать специальные программы по его повышению, а также по приобретению компетенций в области этнологии и культурологии».

Доклады других участников были посвящены многим аспектам существования общественных организаций финно-угорских народов: их взаимодействию с научными центрами, вопросам правового характера. Были проанализированы и проблемы сохранения этнографической идентичности.

«Мы хотим сохранить наши красивые языки и обряды, чтобы наши народы не только изучали по картинках в энциклопедиях, но и знали, что мы живем по соседству», — выразила общее мнение участников конференции Татьяна Клеерова, председатель Международного Консультативного комитета финно-угорских народов. Она также отметила, что за последние двадцать лет число некоммерческих финно-угорских организаций выросло в десятки раз, а значит, эти культурные традиции продолжают жить и набирают популярность.

Северо-Запад России является родиной финно-угорских народов. Исконно на территории Ленобласти проживают вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и карелы. Поддержка и сохранение культуры коренных малочисленных народов является важным направлением деятельности регионального правительства. Уполномоченный комитет реализует подпрограмму «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области».