Вашингтон, 17 ноября, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может выбрать кандидатуру Митта Ромни на должность госсекретаря, сообщила журналист телекомпании MSNBC Кейт Сноу в Twitter.

Gage Skidmore Митт Ромни

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп в ближайшие выходные собирается обсудить с Ромни его возможное назначение на пост в своей будущей администрации. Источник CNN при этом не уточнил, какой пост может быть предложен Митту Ромни.

Напомним, Митт Ромни был кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2012 году и проиграл кандидату от демократов Бараку Обаме.