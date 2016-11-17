Москва, 18 ноября, 2016, 02:06 — ИА Регнум. В Москве состоялось официальное открытие катка с искусственным всепогодным покрытием в парке Горького. Как заявила директор парка Марина Люльчук, в этом году ледовое пространство в парке станет площадкой для разных форм стрит-арта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокат коньков в Парке Горького

«Специально для Парка Горького популярные художники разработали эскизы и воплотили их на поверхностях павильонов проката. Даже центральный фонтан преобразился в объект уличного искусства», — пояснила Люльчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка в Парке Горького

На открытии катка выступила британская группа NZCA Lines. Кроме того, была организована вечеринка с диджеями Deep Fried Friends.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка в Парке Горького

Напомним, остальные катки в московских парках начнут работать с 26 ноября. Планируется проведение ледовых шоу, показательных выступлений фигуристов, концертов и диджей-сетов, хоккейных матчей и мастер-классов по фигурному катанию. Вход на большинство катков будет свободным.