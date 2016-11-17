Вашингтон, 17 ноября, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, запрещающий давать разрешение на сделки по экспорту и реэкспорту гражданских самолетов в Иран, сообщил на своей странице в Twitter спикер палаты Пол Райан.

Alan Wilson Самолёты

За законопроект проголосовали 243 конгрессмена, 174 высказались против. Инициатива предлагает запретить министру финансов США санкционировать продажу американскими юридическими лицами пассажирских самолетов в Исламскую республику Иран.

Авторами данного законопроекта являются члены Республиканской партии, которые таким образом намерены бороться против усиления «иранского режима». Теперь законопроект ожидает голосование в Сенате.

Стоит отметить, что ранее в Белом доме заявляли, что действующий президент США Барак Обама наложит вето на эту инициативу, так как она препятствует осуществлению дипломатической договоренности, которая мирным и прозрачным способом способна препятствовать получению Ираном ядерного оружия.