Тбилиси, 17 ноября, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Правительство Грузии 17 ноября провело последнее заседание в его нынешнем составе. Оно было посвящено в основном подведению итогов минувших 4 лет. Анализируя проделанные работы, премьер-министр Георгий Квирикашвили не забыл вклад своих предшественников и выразил особую благодарность Бидзине Иванишвили за тот «качественный перелом, который он внес в жизнь страны».

Gov.ge На заседании правительства Грузии

«Это было качественное изменение политики Грузии и управления страной. Откровенно благодарю его от имени всех вас», — обратился к министрам премьер. Он также выразил благодарность своему непосредственному предшественнику Ираклию Гарибашвили.

По словам Георгия Квирикашвили, предметом его особенной гордости является то, что главнейшей ценностью для его правительства всегда был человек и все шаги правительства были ориентированы именно на человека. В числе таких шагов премьер назвал реформу здравоохранения, позволившую сотням тысяч граждан пройти бесплатное лечение, внимание к социально незащищенным гражданам и их проблемам, обеспечение реальной свободы слова, СМИ и свободы выбора.

«Практически по всем направлениям в рейтингах международных институтов зафиксирован прогресс Грузии, будь то показатели демократии или развития экономики», — констатировал премьер-министр.

Не менее важных, по его оценке, успехов, достигло нынешнее правительство и на пути европейской и евроатлантической интеграции. За прошедшие четыре года были открыты новые торговые связи с Востоком.

«То величайшее доверие, которое население оказало «Грузинской мечте» на прошедших выборах, — это очень большой успех на пути демократического развития страны, который мы обязательно должны преобразовать в благосостояние каждого человека, приносящее качественные изменения в масштабе всей страны», — заключил свое выступление на заседании Квирикашвили.

По заявлениям представителей нынешнего кабинета министров, консультации по поводу нового состава правительства продолжаются, и Георгий Квирикашвили объявит его, как ожидается, в понедельник, 21 ноября.

Как известно, 8 октября в Грузии прошли выборы парламента, а 30 октября в 50 мажоритарных округах состоялся второй тур выборов. 16 ноября ЦИК Грузии опубликовал итоговый протокол выборов, согласно которому партия «Грузинская мечта» получила в новом парламенте 9-го созыва 115 мест и право сформировать новое правительство. В парламент также прошли ЕНД — 27 мест, Альянс патриотов — 6 мест. Одно место досталось независимому мажоритарному депутату Саломэ Зурабишвили. В парламент прошел и один депутат от партии промышленников.