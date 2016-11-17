Триполи, 17 ноября, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ливии взяли под контроль восточную часть Бенгази, в результате спецоперации 18 военных погибли, сообщает 17 ноября Reuters.

Siculo73 Бенгази

Халифа Хафтар, глава Ливийской национальной армии ведёт борьбу с террористами в районе города Бенгази уже более двух лет.

Боевые действия возобновились также на юго-западе, в районе города Ганфоуда (Ganfouda), в соседнем городке Гуварша (Guwarsha), террористы уже зачищены.

Освободив Гуварша, военные обнаружили 15 убитых боевиков. Тем не менее до полной победы над террористами ещё далеко.

Напомним, что после начала так называемой «арабской весны» и бомбардировок НАТО, был свергнут и жестоко убит законный лидер страны Муамар Каддафи. С тех пор страна фактически расколота на многочисленные провинции, воюющие между собой. В настоящий момент нет единого правительства в Ливии, однако наибольшее признание получило правительство национального единства в Триполи.