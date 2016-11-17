Москва, 17 ноября, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Если победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп решится отменить ограничения на экспорт нефти, странам ОПЕК будет труднее удержать долю рынка, поскольку на рынок придут новые американские нефтяники. Все это указывает на то, что заморозки объемов добычи ожидать вряд ли стоит, и нефть Brent на волне разочарования вполне может отправиться в район 41,50 долларов за баррель, говорит директор департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Schmucki Нефть

«Россия оказалась в выигрыше от восстановления нефтяных котировок. Когда в январе этого года цена Brent приблизилась к 27 долларам, наш бюджет затрещал по швам. Затем ситуация постепенно начала стабилизироваться вместе с ростом цен на нефть. Однако за январь-декабрь наш бюджет по-прежнему в дефиците, его величина составляет 1,577 трлн рублей. Вполне очевидно, что если бы Brent оставалась на январских уровнях, то к настоящему моменту мы бы наблюдали дефицит в размере 2 трлн и даже выше», — отмечает Диргин.

В отношении инициативы ОПЕК по заморозке добычи эксперты настроены скептически, говорит Диргин. «К сожалению, переговоры — это на данный момент все, чего добились поставщики нефти. Апрельская встреча ОПЕК, посвященная данному вопросу, успехом не увенчалась, и у нас нет оснований полагать, что в этот раз все будет происходить по-иному», сказал эксперт, подразумевая грядущую встречу ОПЕК 30 ноября в Вене.

На этой неделе картель проводит активные вербальные интервенции, благодаря которым котировки Brent смогли отыграть часть потерь и снова приблизиться к уровню 47 долларов, рассказывает аналитик. «Однако, как учит опыт истории, ОПЕК всегда щедр на слова, но как только дело доходит до конкретных действий, единодушие членов картеля куда-то пропадает.

К тому же с момента предварительной встречи ОПЕК появился еще один фактор, способный смешать карты поставщикам. На роль президента США был избран Дональд Трамп, являющийся сторонником либерализации нефтяного сектора и ратующий за снятие ограничений на экспорт «черного золота» из Штатов», — сказал Диргин.