Казань, 17 ноября, 2016, 22:30 — ИА Регнум. В Казани возле станции метро «Козья слобода» открыли первую перехватывающую парковку на 150 машиномест, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Парковка организована в рамках реализации программы развития ООН по сокращению выброса парниковых газов от автомобильного транспорта.

radcliffe dacanay Парковка

Парковка будет работать как перехватывающая, с возможностью пересадки на общественный транспорт. Рядом с парковкой находится вход на станцию метро «Козья слобода», а также остановка общественного транспорта, через которую проходит 14 автобусных и 2 троллейбусных маршрута, а также 2 пригородных автобусных маршрута.

Кроме того, водители, оставившие автомобиль на стоянке, далее могут бесплатно воспользоваться велосипедом. Второй велосипед уже будет стоить 30 рублей. Для инвалидов предназначено 10% парковочных мест.

Первые 15 минут пользования парковкой будут бесплатными. Далее будет действовать тариф в зависимости от времени стоянки. Так, до 1 часа обойдется автомобилистам в 30 рублей, 1−3 часа — 50 рублей, 3−8 часов — 100 рублей, 8−12 часов — 150 рублей, в сутки — 200 рублей. Время, превышающее 24 часа, будет округляться до суток. Оплатить парковку можно будет через СМС-сообщения, с помощью мобильного приложения, через паркомат с использованием банковской и транспортной карты, а также наличными в пункте охраны.

По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, сомнений в востребованности парковки нет. «Ключевой пересадочный узел, рядом университет, магазины, активные улицы. Посмотрим, как будет работать», — отметил глава города.

В дальнейшем в столице Татарии планируется организация пяти аналогичных парковочных пространств, целью создания которых, помимо сокращения выбросов, является снижение трафика в центральной части города. «После внедрения парковочного пространства трафик на центральных улицах города, по данным сервиса «Яндекс пробки», улучшился на 7%. Это очень высокий показатель. Специалисты транспортной отрасли отмечают положительный эффект от внедрения», — подчеркнул председатель комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков.